Макрон заявил об угрозе очередных минских соглашений по Украине

Президент Франции подчеркнул, что Европа стремимся к прочному и долгосрочному миру на Украине. Для этого Украина «должна получить прочные и надежные гарантии безопасности», а «Россия должна прекратить свою агрессию».

Марон заверил, что Франция намерена работать над достижением этих целей вместе с США, Украиной и другими европейскими странами.

Президент Франции после встречи с европейскими лидерами созвонился с президентом США Дональдом Трампом и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В Эр-Рияде сегодня начались переговоры делегаций России и США, в числе обсуждаемых тем - урегулирование конфликта на Украине.



