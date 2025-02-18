В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде усилили меры безопасности СМИ: Владимир Зеленский отказался от участия в переговорах по разрешению российско-украинского конфликта в Эр-Рияде Силы ПВО за ночь сбили пять украинских БПЛА над двумя российскими регионами Госдума планирует рассмотреть проект закона о переподготовке педагогов только в государственных организациях Аэропорт турецкого Газиантепа был закрыт после сообщения об НЛО