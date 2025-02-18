В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Кадры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Переговоры делегаций России и США начались.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что цель США на переговорах с российской делегацией — прояснить, насколько серьезны намерения Москвы по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что главной целью встречи в Саудовской Аравии является начало реальной нормализации отношений между Россией и США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru