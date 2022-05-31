СМИ: Россия может потерять $22 млрд из-за нефтяного эмбарго
Россия потеряет около $22 млрд из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть и прекращения поставок через северную ветку нефтепровода «Дружба». Об этом пишет Bloomberg.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС достигли соглашения о запрете импорта нефти из РФ, которое затронет две трети поставок сырья, напоминает «Свободная пресса».
По данным Bloomberg, из-за ограничений на поставки российской нефти в Европу морем Москве придется продавать сырье в Азию, причем делая скидки на энергоресурс.
Между тем Reuters предупреждает, что эмбарго на нефть из РФ грозит серьезными последствиями для США и Европы. На фоне введения запрета заметно подорожало сырье Brent и WTI, «стремительно» растут цены на бензин, что в перспективе может привести к снижению спроса, пишет Ura.ru.
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