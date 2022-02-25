Макрон заявил о предоставлении Украине 1,2 млрд евро

Франция выделит Украине выделит финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро, а также военную технику. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter.

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«Как европейцы, мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 млрд евол. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле», — указал Макрон.

Макрон подчеркнул, что Франция усилит военное присутствие в Эстонии и ускорит развертывание своих войск в Румынии. Макрон подтвердил, что намерен продолжать поддерживать украинских союзников.

Ранее Макрон сообщил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе главы Украины Владимира Зеленского и пытался наладить контакты между президентами.

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:ФранцияВоенная ТехникаЭммануэль Макрон
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