Макрон: Провел телефонный разговор с Путиным по просьбе Зеленского

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что звонил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Макрон поддержал Зеленского

Разговор состоялся по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор по инициативе французской стороны.

«Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», — заявил глава Франции.

В свою очередь Путин объяснил причину военной спецоперации на Украине. В Кремле назвали разговор сторон «откровенным и серьезным».

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ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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