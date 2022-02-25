Макрон: Провел телефонный разговор с Путиным по просьбе Зеленского

Разговор состоялся по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор по инициативе французской стороны.

«Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», — заявил глава Франции.

В свою очередь Путин объяснил причину военной спецоперации на Украине. В Кремле назвали разговор сторон «откровенным и серьезным».

