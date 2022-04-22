Макрон: Эмбарго на газ из России пока не обсуждается
Введение эмбарго на российский газ пока не обсуждается. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Corriere della Sera.
«Эта тема может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается. Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет», — подчеркнул глава государства.
Макрон добавил, что в Европе знают, какие сложности повлечет такой запрет, пишет RT.
Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока не планирует централизованно ограничивать поставки нефти из России. По словам дипломата, несколько стран сообщества намерены заблокировать подобное решение, если оно будет вынесено на голосование, отмечает Ura.ru.
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