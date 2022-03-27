Макрон заявил, что не использовал бы сказанные Байденом слова о Путине

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — сказал Макрон в эфире телеканала France 3.

Французский лидер отметил, что «мы сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». Макрон заявил о необходимости добиться прекращения огня, а также вывода российских войск с украинской территории.

«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», — приводит его слова РИА Новости.

Таким образом Макрон прокомментировал жесткие высказывания американского президента о главе Кремля, которые Байден допустил в субботу, 26 марта, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины.

