Макрон заявил, что не использовал бы сказанные Байденом слова о Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в дискуссиях с Россией не использовал бы слова, какие позволил себе высказать в отношении российского лидера Владимира Путина глава Белого дома Джо Байден.
«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — сказал Макрон в эфире телеканала France 3.
Французский лидер отметил, что «мы сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». Макрон заявил о необходимости добиться прекращения огня, а также вывода российских войск с украинской территории.
«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», — приводит его слова РИА Новости.
Таким образом Макрон прокомментировал жесткие высказывания американского президента о главе Кремля, которые Байден допустил в субботу, 26 марта, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины.
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