Байден допустил новые жесткие оскорбления Путина
Американский президент Джозеф Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником». Таким образом он ответил на вопрос журналиста, что думает о Путине в связи с происходящими событиями, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины.
«Он мясник - вот, что я думаю», – цитирует Байдена РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что высказывания президента США являются недопустимыми и непростительными.
«Новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США», — считает официальный представитель Кремля.
Песков напомнил, что именно Байден призывал бомбить Югославию и убивать людей.
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