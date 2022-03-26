Байден допустил новые жесткие оскорбления Путина

Американский президент Джозеф Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником». Таким образом он ответил на вопрос журналиста, что думает о Путине в связи с происходящими событиями, во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины.

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«Он мясник - вот, что я думаю», – цитирует Байдена РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что высказывания президента США являются недопустимыми и непростительными.

«Новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США», — считает официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что именно Байден призывал бомбить Югославию и убивать людей.

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ФОТО: РИА Новости
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