Байден допустил новые жесткие оскорбления Путина

«Он мясник - вот, что я думаю», – цитирует Байдена РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что высказывания президента США являются недопустимыми и непростительными.

«Новые оскорбления от Байдена в адрес Путина еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США», — считает официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что именно Байден призывал бомбить Югославию и убивать людей.

