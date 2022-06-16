«Пользы – ноль». Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях заявил, что «европейские ценители лягушек, ливера и макарон» любят посещать Киев.
Комментируя поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в украинскую столицу он отметил, что эти визиты не приближают Украину к миру.
«Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», - заключил он.
Ранее Макрон, Шольц и Драги прибыли с визитом в Киев, также они посетили Ирпень в Киевской области, сообщает RT.
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