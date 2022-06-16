«Пользы – ноль». Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев

Комментируя поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в украинскую столицу он отметил, что эти визиты не приближают Украину к миру.

«Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», - заключил он.

Ранее Макрон, Шольц и Драги прибыли с визитом в Киев, также они посетили Ирпень в Киевской области, сообщает RT.