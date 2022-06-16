СМИ: Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев

По данным итальянского портала, европейские лидеры приехали на Украину через Варшаву. В целях безопасности поездка не была анонсирован заранее.

Визит глав трех государств проходит в преддверии возможного решения Еврокомиссии выпустить рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, отмечает телеканал «360».

