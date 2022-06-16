СМИ: Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев на поезде. Об этом сообщает RaiNews24.

Bloomberg: Шольц, Макрон и Драги 16 июня прибудут в Киев

По данным итальянского портала, европейские лидеры приехали на Украину через Варшаву. В целях безопасности поездка не была анонсирован заранее.

Визит глав трех государств проходит в преддверии возможного решения Еврокомиссии выпустить рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияИталияЭммануэль МакронВизитКиев
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