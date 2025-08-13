Макрон: Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным будет стремиться договориться о прекращении огня на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Рубио назвал саммит Путина и Трампа на Аляске «ознакомительной» встречей

Он указал, что разговор Трампа и европейских лидеров в формате видеоконференции «позволил прояснить его намерения и выразить ожидания Европы».

Макрон отметил, что вопрос территорий на онлайн-встрече с президентом США не обсуждался.

«Киев готов к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая «линия соприкосновения» должна быть отправной точкой», - добавил канцлер Германии Фридрих Мерц, принимавший участие в разговоре с Трампом.

Ранее высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид заявил, что на Аляске Трамп может «заключить ужасную сделку» по Украине, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль МакронПереговорыВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры