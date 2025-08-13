Макрон: Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине

Он указал, что разговор Трампа и европейских лидеров в формате видеоконференции «позволил прояснить его намерения и выразить ожидания Европы».

Макрон отметил, что вопрос территорий на онлайн-встрече с президентом США не обсуждался.

«Киев готов к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая «линия соприкосновения» должна быть отправной точкой», - добавил канцлер Германии Фридрих Мерц, принимавший участие в разговоре с Трампом.

Ранее высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид заявил, что на Аляске Трамп может «заключить ужасную сделку» по Украине, сообщает RT.

