Макрон: Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным будет стремиться договориться о прекращении огня на Украине. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Он указал, что разговор Трампа и европейских лидеров в формате видеоконференции «позволил прояснить его намерения и выразить ожидания Европы».
Макрон отметил, что вопрос территорий на онлайн-встрече с президентом США не обсуждался.
«Киев готов к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая «линия соприкосновения» должна быть отправной точкой», - добавил канцлер Германии Фридрих Мерц, принимавший участие в разговоре с Трампом.
Ранее высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид заявил, что на Аляске Трамп может «заключить ужасную сделку» по Украине, сообщает RT.
