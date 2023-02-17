Макрон: устойчивый мир в Европе невозможен без учета России

Устойчивый мир в Европе невозможен без учета России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение», - подчеркнул глава Пятой республики.