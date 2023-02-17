Макрон: устойчивый мир в Европе невозможен без учета России

Устойчивый мир в Европе невозможен без учета России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение», - подчеркнул глава Пятой республики.

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Вместе с тем, Макрон признал, что пока не время для диалога с Москвой из-за ситуации на Украине.

Он также призвал трезво оценить ситуацию с безопасностью в Европе с учетом реалий.

Ранее, как сообщала НСН, глава Евросовета призвал определиться с новой архитектурой международных отношений.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьРоссияЕвропаМюнхенЭммануэль Макрон
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