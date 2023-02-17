Макрон: устойчивый мир в Европе невозможен без учета России
Устойчивый мир в Европе невозможен без учета России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение», - подчеркнул глава Пятой республики.
Вместе с тем, Макрон признал, что пока не время для диалога с Москвой из-за ситуации на Украине.
Он также призвал трезво оценить ситуацию с безопасностью в Европе с учетом реалий.
Ранее, как сообщала НСН, глава Евросовета призвал определиться с новой архитектурой международных отношений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Сотрудника колонии задержали при проносе телефонов заключенным
- СМИ: Террористы напали на полицейский участок в Пакистане
- В больнице умер заключенный из «Матросской тишины»
- Макрон призвал западные страны поддержать контрнаступление Украины
- Будина заподозрила в «Чебурашке» пропаганду западных ценностей
- Питерский «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану»
- Макрон: устойчивый мир в Европе невозможен без учета России
- Председатель Мюнхенской конференции назвал грех Путина
- Зеленский заявил, что Украина вернёт контроль над утраченными территориями
- Украинский алфавит снова хотят перевести на латиницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru