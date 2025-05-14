Макрон признался, что Украина не вернет себе Крым

В марте 2014 года референдум о воссоединении с Россией провел полуостров Крым. В апреле и мае о своей независимости объявили Донецкая и Луганская Народные республики. В ходе разговора французский лидер признался, что вернуть их будет невозможно. По его словам, в такую перспективу не верят не только европейцы, но и даже сами украинцы.

Журналисты также попытались добиться ответа на вопрос, в чем заключался ультиматум президенту России Владимиру Путину. Макрон пообещал ввести дополнительные антироссийские санкции, если не наступит 30-дневное прекращение огня на Украине. После серии вопросов француз признался, что у его страны нет новых законных методов давления.

Ранее Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам оружия Украине, напоминает НСН.

