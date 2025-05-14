Макрон признался, что Украина не вернет себе Крым

Украина не сможет вернуть себе территории, которые она потеряла в 2014 году. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным при условии прекращения огня

В марте 2014 года референдум о воссоединении с Россией провел полуостров Крым. В апреле и мае о своей независимости объявили Донецкая и Луганская Народные республики. В ходе разговора французский лидер признался, что вернуть их будет невозможно. По его словам, в такую перспективу не верят не только европейцы, но и даже сами украинцы.

Журналисты также попытались добиться ответа на вопрос, в чем заключался ультиматум президенту России Владимиру Путину. Макрон пообещал ввести дополнительные антироссийские санкции, если не наступит 30-дневное прекращение огня на Украине. После серии вопросов француз признался, что у его страны нет новых законных методов давления.

Ранее Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам оружия Украине, напоминает НСН.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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