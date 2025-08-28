Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Как уточнил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, речь идет о Сергее Солдатове, чья группа готовила репортаж о боевой работе одного из подразделений армии.



По словам Хинштейна, журналист жив. Военные оказали ему первую помощь, после чего доставили в Курскую областную больницу.

«В селе Скородное Большесолдатского района в результате атаки БПЛА на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции. Он доставлен в Курскую областную больницу», - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что военкор Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО в результате спланированного удара, сообщает «Свободная пресса».

