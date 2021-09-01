Макрон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Казахстана

Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на тему ситуации в Афганистане и ее последствий для Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.