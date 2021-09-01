Макрон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Казахстана
Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на тему ситуации в Афганистане и ее последствий для Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что стороны заявили о желании совместной работы в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Ране эксперты НСН выразили мнение, что руководство США, выведя войска из Афганистана, лишь начало опасную игру со своими геополитическими конкурентами - Россией и Китаем.
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