Макрон обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Казахстана

Французский лидер Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на тему ситуации в Афганистане и ее последствий для Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что стороны заявили о желании совместной работы в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Ране эксперты НСН выразили мнение, что руководство США, выведя войска из Афганистана, лишь начало опасную игру со своими геополитическими конкурентами - Россией и Китаем.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:АфганистанМакронКазахстан
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