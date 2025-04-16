Концерт Лолиты в Ижевске отменен из-за жалоб отцов

Певице Лолите Милявской пришлось отменить выступление в Ижевске, намеченный на 21 апреля, из-за сопротивления Совета отцов Удмуртии, сообщило издание «Абзац».

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Общественники отправили запрос к руководству республики и администрации Дворца культуры (ДК) «Аксион», где должен был проходить концерт, с просьбой не допустить его в Ижевске. Совет отцов обосновал свои претензии тем, что деятельность исполнительницы, с их точки зрения, не имеет никакой культурной ценности.

Лолита не первый раз сталкивается с проблемами в творческой жизни. После посещения вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой осенью 2023 года прошла первая волна отмен ее выступлений. Прошлым летом певица снова попала в центр скандала, когда исполняла на своем концерте трек рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России).

Ранее в Нижнем Новгороде отменили отложенный на три года концерт рок-группы «Сплин», напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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