Концерт Лолиты в Ижевске отменен из-за жалоб отцов

Общественники отправили запрос к руководству республики и администрации Дворца культуры (ДК) «Аксион», где должен был проходить концерт, с просьбой не допустить его в Ижевске. Совет отцов обосновал свои претензии тем, что деятельность исполнительницы, с их точки зрения, не имеет никакой культурной ценности.

Лолита не первый раз сталкивается с проблемами в творческой жизни. После посещения вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой осенью 2023 года прошла первая волна отмен ее выступлений. Прошлым летом певица снова попала в центр скандала, когда исполняла на своем концерте трек рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России).

Ранее в Нижнем Новгороде отменили отложенный на три года концерт рок-группы «Сплин», напоминает НСН.

