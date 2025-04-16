Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 31 мая
Американская рок-группа Linkin Park выступит перед началом финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая, сообщила пресс-служба соревнования.
Легендарный коллектив исполнит свои классические треки, некоторые композиции из нового альбома From Zero и представит ремикс, в котором соединит свою музыку с официальным гимном Лиги чемпионов.
Рокеры приостановили свою концертную деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В прошлом году его место заняла соосновательница группы Dead Sara Эмили Армстронг, а музыканты объявили о возвращении на сцену.
Ранее Linkin Park подали в Роспатент заявку на товарный знак, напоминает НСН.
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- Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 31 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru