Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 31 мая

Легендарный коллектив исполнит свои классические треки, некоторые композиции из нового альбома From Zero и представит ремикс, в котором соединит свою музыку с официальным гимном Лиги чемпионов.

Рокеры приостановили свою концертную деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В прошлом году его место заняла соосновательница группы Dead Sara Эмили Армстронг, а музыканты объявили о возвращении на сцену.

Ранее Linkin Park подали в Роспатент заявку на товарный знак, напоминает НСН.

