Байден назвал эвакуацию людей из Афганистана чрезвычайно успешной

Президент США Джо Байден считает, то операцию по эвакуации людей из Афганистана прошла чрезвычайно успешно, передает ТАСС.

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По словам Байдена, 90% граждан США были вывезены из Афганистана. Он отметил, что страна встала перед выбором вывести войска окончательно или ввести дополнительные силы.

Президент подчеркнул, что США, несмотря на вывод всех военных, имеют рычаги давления на талибов.

США в понедельник полностью вывели свои войска из Афганистана. Как отметили в Пентагоне, двадцатилетняя миссия военных в республике завершилась.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанДжо Байден
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