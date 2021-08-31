Байден назвал эвакуацию людей из Афганистана чрезвычайно успешной

По словам Байдена, 90% граждан США были вывезены из Афганистана. Он отметил, что страна встала перед выбором вывести войска окончательно или ввести дополнительные силы.

Президент подчеркнул, что США, несмотря на вывод всех военных, имеют рычаги давления на талибов.

США в понедельник полностью вывели свои войска из Афганистана. Как отметили в Пентагоне, двадцатилетняя миссия военных в республике завершилась.

