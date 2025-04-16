«Победа» запретила слушать музыку и смотреть видео без наушников во время полета

Авиакомпания «Победа» обновила правила поведения для пассажиров, запретив им смотреть видео и слушать музыку без наушников во время полета. Об этом сообщается на официальном сайте.

«Клиенту запрещается: использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио- и видеоконтента без применения наушников», - уточняется в обновленных правилах.