«Победа» запретила слушать музыку и смотреть видео без наушников во время полета
Авиакомпания «Победа» обновила правила поведения для пассажиров, запретив им смотреть видео и слушать музыку без наушников во время полета. Об этом сообщается на официальном сайте.
«Клиенту запрещается: использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио- и видеоконтента без применения наушников», - уточняется в обновленных правилах.
В Telegram-канале авиакомпании отметили, что это сделает полет комфортнее для пассажиров, так как многие во время полета предпочитают спать или заниматься делами в тишине.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил ввести законодательную норму о полном возврате денежных средств за билеты в случае закрытия воздушного пространства из-за атаки БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru