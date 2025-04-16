«Победа» запретила слушать музыку и смотреть видео без наушников во время полета

Авиакомпания «Победа» обновила правила поведения для пассажиров, запретив им смотреть видео и слушать музыку без наушников во время полета. Об этом сообщается на официальном сайте.

«Клиенту запрещается: использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио- и видеоконтента без применения наушников», - уточняется в обновленных правилах.

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В Telegram-канале авиакомпании отметили, что это сделает полет комфортнее для пассажиров, так как многие во время полета предпочитают спать или заниматься делами в тишине.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН предложил ввести законодательную норму о полном возврате денежных средств за билеты в случае закрытия воздушного пространства из-за атаки БПЛА.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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