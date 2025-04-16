Финляндия отказалась открывать границу с Россией

В опубликованном заявлении говорится, что границы закрыты уже около года, поэтому «было разумно» оставить принятые ранее решения в силе.

Отмечается, что по-прежнему остаётся высоким «риск возобновления и расширения инструментальной миграции», когда беженцев используют как инструмент достижения неких целей.

«Заявления на международную защиту могут быть поданы в других пунктах пропуска на внешних границах Финляндии, открытых для воздушного и морского сообщения», - заключили в финском кабмине.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить отказ открывать границу с РФ, пишут «Известия».