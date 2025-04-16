Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Власти Финляндии приняли решение оставить закрытой границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.

Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии

В опубликованном заявлении говорится, что границы закрыты уже около года, поэтому «было разумно» оставить принятые ранее решения в силе.

Отмечается, что по-прежнему остаётся высоким «риск возобновления и расширения инструментальной миграции», когда беженцев используют как инструмент достижения неких целей.

«Заявления на международную защиту могут быть поданы в других пунктах пропуска на внешних границах Финляндии, открытых для воздушного и морского сообщения», - заключили в финском кабмине.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить отказ открывать границу с РФ, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры