Финляндия отказалась открывать границу с Россией
Власти Финляндии приняли решение оставить закрытой границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.
В опубликованном заявлении говорится, что границы закрыты уже около года, поэтому «было разумно» оставить принятые ранее решения в силе.
Отмечается, что по-прежнему остаётся высоким «риск возобновления и расширения инструментальной миграции», когда беженцев используют как инструмент достижения неких целей.
«Заявления на международную защиту могут быть поданы в других пунктах пропуска на внешних границах Финляндии, открытых для воздушного и морского сообщения», - заключили в финском кабмине.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить отказ открывать границу с РФ, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР проверяет данные о вынужденном переселении сотен туристов из РФ в Египте
- США и Украина подпишут меморандум по соглашению об ископаемых
- «Раздвигают ноги»: В Институте демографического развития назвали причину абортов
- «Победа» запретила слушать музыку и смотреть видео без наушников во время полета
- Концерт Лолиты в Ижевске отменен из-за жалоб отцов
- Челябинская полиция изъяла 300 кг наркотиков на миллиард рублей
- Финляндия отказалась открывать границу с Россией
- СМИ: Рубио и Уиткофф намерены посетить Францию
- СМИ: Украинские АЗС обяжут добавлять биоэтанол в бензин
- Группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 31 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru