Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и Брянской областью

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили один дрон над Крымом, а также два летательных аппарата над Брянской областью с 12:00 до 13:00 16 апреля по московскому времени.

Беспилотники самолетного типа способны преодолевать сотни километров и нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее семь украинских беспилотников были сбиты в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

