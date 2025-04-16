Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и Брянской областью

Украинская армия атаковала Крым и Брянскую область беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

В Ивановской области сбили семь беспилотников ВСУ

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили один дрон над Крымом, а также два летательных аппарата над Брянской областью с 12:00 до 13:00 16 апреля по московскому времени.

Беспилотники самолетного типа способны преодолевать сотни километров и нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее семь украинских беспилотников были сбиты в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьКрымВСУБеспилотники

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