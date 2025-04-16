Средства ПВО сбили беспилотники над Крымом и Брянской областью
Украинская армия атаковала Крым и Брянскую область беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили один дрон над Крымом, а также два летательных аппарата над Брянской областью с 12:00 до 13:00 16 апреля по московскому времени.
Беспилотники самолетного типа способны преодолевать сотни километров и нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
Ранее семь украинских беспилотников были сбиты в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru