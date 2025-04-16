СМИ: Рубио и Уиткофф намерены посетить Францию
Глава Госдепартамента США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф намерены в конце текущей недели посетить Францию. Об этом пишет Politico.
По данным издания, на встрече в Париже будут обсуждаться Украина, Ирану и пошлины США.
В сообщении говорится, что Рубио встретится с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро, а Уиткофф — с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Рубио встретился с премьером Иордании Джафаром Хассаном, с которым обсудил возможности расширения экономического сотрудничества и ситуацию в секторе Газа, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru