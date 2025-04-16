СМИ: Рубио и Уиткофф намерены посетить Францию

Глава Госдепартамента США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф намерены в конце текущей недели посетить Францию. Об этом пишет Politico.

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По данным издания, на встрече в Париже будут обсуждаться Украина, Ирану и пошлины США.

В сообщении говорится, что Рубио встретится с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро, а Уиткофф — с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Рубио встретился с премьером Иордании Джафаром Хассаном, с которым обсудил возможности расширения экономического сотрудничества и ситуацию в секторе Газа, пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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