СМИ: Рубио и Уиткофф намерены посетить Францию

По данным издания, на встрече в Париже будут обсуждаться Украина, Ирану и пошлины США.

В сообщении говорится, что Рубио встретится с главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро, а Уиткофф — с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Рубио встретился с премьером Иордании Джафаром Хассаном, с которым обсудил возможности расширения экономического сотрудничества и ситуацию в секторе Газа, пишут «Известия».

