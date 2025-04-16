СМИ: Украинские АЗС обяжут добавлять биоэтанол в бензин

Работающие на территории Украины автозаправочнын станции (АЗС) с 1 мая будут обязаны добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола. Об этом пишет «Экономическая правда».

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По данным украинского издания, добавление биоэтанола, то есть этилового спирта, который получен при переработке растительного сырья, обусловлено обязательствами Киева в рамках евроинтеграции.

«Идеальной поддержкой украинских аграриев и уменьшения энергозависимости от импорта было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Однако до окончания активных боевых действий такой сценарий выглядит маловероятным», - говорится в публикации.

Ранее на Украине взорвались ёмкости, в которых находилось почти 500 тонн биоэтанола, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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