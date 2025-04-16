Концерт рэпера Offset в Москве перенесли на 26 апреля
Концерт рэпера Offset в Москве, запланированный на 18 апреля, переносится на неделю - на 26 апреля. Об этом свидетельствуют данные билетных операторов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной переноса стала личная инициатива музыканта, который сослался на появление важных дел, требующих срочного решения.
Отмечается, что из-за этого Offset не может вылететь в Россию в указанные сроки. При этом рэпер заверил, что 26 апреля отыграет шоу на все 100%.
Ранее гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что организаторы концертов рэперов DaBaby и Offset планируют анонсировать в 2025 году ещё минимум десять шоу, пишут «Известия».
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