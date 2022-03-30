Байден и Зеленский разговаривали около часа
30 марта 202219:38
Разговор американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжался около часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Содержание диалога американская сторона не раскрыла.
В свою очередь, Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что стороны оценили ситуацию на поле боя и за столом переговоров. «Речь шла о конкретной оборонительной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи» - добавил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы
- Путин обсудил с премьером Италии оплату за газ
- У Брюса Уиллиса диагностировали афазию
- В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
- Байден и Зеленский разговаривали около часа
- Президент Южной Осетии выразил желание республики войти в состав РФ
- Словакия потребовала сократить персонал посольства России
- «Позитивное продвижение». Лавров прокомментировал переговоры с Украиной в Стамбуле
- Путин посмертно наградил протоиерея Артемова орденом Мужества
- В Италии проходят антиправительственные митинги
30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru