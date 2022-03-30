Байден и Зеленский разговаривали около часа

Разговор американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжался около часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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Содержание диалога американская сторона не раскрыла.

В свою очередь, Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что стороны оценили ситуацию на поле боя и за столом переговоров. «Речь шла о конкретной оборонительной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи» - добавил он.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский
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