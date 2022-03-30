Байден и Зеленский разговаривали около часа

Содержание диалога американская сторона не раскрыла.

В свою очередь, Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что стороны оценили ситуацию на поле боя и за столом переговоров. «Речь шла о конкретной оборонительной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи» - добавил он.

