Макрон назвал «угрожающими» заявления Шойгу в беседе с главой Минобороны Франции

Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, а виновные понесут наказание. Он также утверждал, что есть некие данные, которые указывают на украинский след в этом деле. Кроме того, как передал Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Минобороны РФ заявил, что возможная переброска французских военных подразделений на Украину создаст проблемы для самого Парижа.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН предположил, что, помимо Франции свои войска на Украину могут отправить Великобритания и балтийские республики.

