Макрон назвал «угрожающими» заявления Шойгу в беседе с главой Минобороны Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «угрожающими» заявления министра обороны России Сергея Шойгу в ходе телефонной беседы с главой французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню. Лидер Франции также счёл «странными» некоторые комментарии российского министра, передаёт BFMTV.
Шойгу и Лекорню провели телефонный разговор в среду, 3 апреля – впервые с октября 2022 года. Российское оборонное ведомство в официальном комментарии заявило, что французский визави стремился убедить главу Минобороны РФ в непричастности Киева и Запада к организации теракта в Подмосковье.
Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, а виновные понесут наказание. Он также утверждал, что есть некие данные, которые указывают на украинский след в этом деле. Кроме того, как передал Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Минобороны РФ заявил, что возможная переброска французских военных подразделений на Украину создаст проблемы для самого Парижа.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН предположил, что, помимо Франции свои войска на Украину могут отправить Великобритания и балтийские республики.
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