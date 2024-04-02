Глава Госдепа Блинкен выступил против отправки войск на Украину
США выступают против отправки сухопутных войск западных стран на Украину, заявил в интервью телеканулу LCI госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его мнению, такой шаг может спровоцировать прямой военный конфликт с Россией. Это не отвечает интересам ни одного члена НАТО, подчеркнул дипломат.
Ранее против отправки войск на Украину высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, , стремление Будапешта к миру идет вразрез с позицией большинства глав европейских стран.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину. По данным СМИ, в Елисейском дворце обсуждали размещение контингента в Одессе, передает «Радиоточка НСН».
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