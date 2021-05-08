Макрон назвал темы предстоящего саммита ЕС

Отношения с Россией и Brexit планируется обсудить на саммите Евросоюза 25 мая, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги неформального саммита ЕС в Порту. Его выступление транслировала пресс-служба Евросовета.

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«Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая», - цитируют Макрона «Известия».

По словам Макрона, лидеры ЕС и готовятся разработать европейскую стратегию по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает RT.

Напомним, в конце апреля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 25 мая созовёт очный саммит в том числе для обсуждения взаимодействия с Россией.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.

«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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