Макрон назвал темы предстоящего саммита ЕС
Отношения с Россией и Brexit планируется обсудить на саммите Евросоюза 25 мая, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, подводя итоги неформального саммита ЕС в Порту. Его выступление транслировала пресс-служба Евросовета.
«Мы обсудили Россию и Brexit. К этим темам мы также вернемся 25 мая», - цитируют Макрона «Известия».
По словам Макрона, лидеры ЕС и готовятся разработать европейскую стратегию по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает RT.
Напомним, в конце апреля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 25 мая созовёт очный саммит в том числе для обсуждения взаимодействия с Россией.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал истинную причину санкционного противостояния стран Запада и РФ.
«Евросоюз, США отказываются признавать Россию равной себе в сфере международных отношений. А Россия отказывается принимать то положение, которое ей навязывают Соединенные Штаты и Евросоюз. Это тупик. Потому что позиция принципиальная для обеих сторон, ни одна от этой позиции не готова отказаться», - пояснил собеседник НСН.
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