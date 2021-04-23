Очный саммит лидеров ЕС пройдет 25 мая в Брюсселе

«Во вторник, 25 мая, председатель Европейского Совета созовет физический саммит Совета в Брюсселе по темам COVID-19, климата и России», — говорится в сообщении.

Лейтс отметил, что подробности встречи будут озвучены в ближайшее время.

Ранее была запланирована неформальная встреча глав стран ЕС в Порто, которая состоится 8 мая. Следующий саммит был назначен на конец июня.

