Очный саммит лидеров ЕС пройдет 25 мая в Брюсселе
Лидеры стран Евросоюза проведут 25 мая очный саммит, посвященный пандемии коронавируса, вопросам климата и ситуации с Россией. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.
On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021
Details on logistics following soon.
«Во вторник, 25 мая, председатель Европейского Совета созовет физический саммит Совета в Брюсселе по темам COVID-19, климата и России», — говорится в сообщении.
Лейтс отметил, что подробности встречи будут озвучены в ближайшее время.
Ранее была запланирована неформальная встреча глав стран ЕС в Порто, которая состоится 8 мая. Следующий саммит был назначен на конец июня.
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