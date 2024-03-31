Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России

Сенатор усомнился в исторических познаниях французского лидера. Он отметил, что вторгшиеся в Россию войска императора Наполеона были практически полностью уничтожены.

«Падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530–550 тыс. человек в пределы России в 1812 году», - указал парламентарий.

Пушков обратил внимание, что название реки Березина, на берегах которой Наполеон потерпел сокрушительное поражение, стало во французском языке синонимом полной катастрофы.

В конце февраля Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. В США, Германии и ряде других стран намерения французского лидера не поддержали, напоминает «Радиоточка НСН».

