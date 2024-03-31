Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует помнить о разгроме армии Наполеона в России, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор усомнился в исторических познаниях французского лидера. Он отметил, что вторгшиеся в Россию войска императора Наполеона были практически полностью уничтожены.
«Падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530–550 тыс. человек в пределы России в 1812 году», - указал парламентарий.
Пушков обратил внимание, что название реки Березина, на берегах которой Наполеон потерпел сокрушительное поражение, стало во французском языке синонимом полной катастрофы.
В конце февраля Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. В США, Германии и ряде других стран намерения французского лидера не поддержали, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в России
- СМИ: убийцы перебежчика Кузьминова стреляли в него шесть раз
- МО: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
- Познер отказался от широкого празднования 90-летнего юбилея
- При столкновении трех кроссоверов под Калугой пострадали шесть человек
- Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
- При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина
- В очереди к Крымскому мосту скопилось более 330 автомобилей
- Споры о Taurus: Шольц ругается с элитой Германии о поставках ракет Украине
- Shot: у звезды сериала «Солдаты» Мадянова диагностировали рак легкого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru