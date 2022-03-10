Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие 48 часов

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие 48 часов собирается провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В четверг перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале Макрон напомнил, что ранее в этот день он вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем уже говорили с Путиным. Разговор, по его словам, продолжится в ближайшие дни.

«Я не перестану прилагать усилия, чтобы добиться прекращения огня», - цитирует ТАСС Макрона.

Президент Франции добавил, что главным на сегодня остаются переговоры. Вместе с тем Макрон отметил, что это «сегодня кажется нереалистичным».

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Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания и целый ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Ранее Макрон заявил о важности уважения в отношении России и российского народа. Он также указал на необходимость поддержания диалога с властями страны, поскольку однажды нужно будет сесть за стол переговоров.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаЭммануэль Макрон
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