Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие 48 часов

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие 48 часов собирается провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В четверг перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале Макрон напомнил, что ранее в этот день он вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем уже говорили с Путиным. Разговор, по его словам, продолжится в ближайшие дни.

«Я не перестану прилагать усилия, чтобы добиться прекращения огня», - цитирует ТАСС Макрона.

Президент Франции добавил, что главным на сегодня остаются переговоры. Вместе с тем Макрон отметил, что это «сегодня кажется нереалистичным».