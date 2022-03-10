Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие 48 часов
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие 48 часов собирается провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
В четверг перед началом внеочередного саммита ЕС в Версале Макрон напомнил, что ранее в этот день он вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем уже говорили с Путиным. Разговор, по его словам, продолжится в ближайшие дни.
«Я не перестану прилагать усилия, чтобы добиться прекращения огня», - цитирует ТАСС Макрона.
Президент Франции добавил, что главным на сегодня остаются переговоры. Вместе с тем Макрон отметил, что это «сегодня кажется нереалистичным».
Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания и целый ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.
Ранее Макрон заявил о важности уважения в отношении России и российского народа. Он также указал на необходимость поддержания диалога с властями страны, поскольку однажды нужно будет сесть за стол переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- G7 призвала Россию оставить атомные объекты на Украине под контролем Киева
- Умер экс-вокалист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос
- Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие 48 часов
- Нацразведка США заявила, что Украина не разрабатывает биологическое оружие
- В России запретили экспорт сахара и зерна
- Burger King приостанавливает поддержку российского рынка
- Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль территориях Украины
- «Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ»
- Потанин заявил, что национализация «вернет Россию в 1917 год»
- Deere & Co приостановит экспорт сельхозтехники в Россию и Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru