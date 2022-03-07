Макрон призвал с уважением относиться к российскому народу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о важности уважения в отношении России и российского народа. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры Украины и РФ завершились с «небольшими подвижками»

Французский лидер также указал на необходимость поддержания диалога с властями страны, поскольку однажды нужно будет сесть за стол переговоров.

Ранее Макрон высказал мнение, что ситуация на Украине может ухудшиться. По словам представителя администрации Макрона, «худшее впереди», так как президент России Владимир Путин настроен решительно.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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