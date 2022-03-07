Макрон призвал с уважением относиться к российскому народу

Французский лидер также указал на необходимость поддержания диалога с властями страны, поскольку однажды нужно будет сесть за стол переговоров.

Ранее Макрон высказал мнение, что ситуация на Украине может ухудшиться. По словам представителя администрации Макрона, «худшее впереди», так как президент России Владимир Путин настроен решительно.





