Макрон призвал с уважением относиться к российскому народу
7 марта 202221:34
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о важности уважения в отношении России и российского народа. Об этом сообщает ТАСС.
Французский лидер также указал на необходимость поддержания диалога с властями страны, поскольку однажды нужно будет сесть за стол переговоров.
Ранее Макрон высказал мнение, что ситуация на Украине может ухудшиться. По словам представителя администрации Макрона, «худшее впереди», так как президент России Владимир Путин настроен решительно.
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7 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru