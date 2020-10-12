Лысакова могут снять с должности первого замглавы думского комитета по законодательству
В Госдуме президиум фракции «Единая Россия» обсудит отстранение депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству, передает «Интерфакс».
«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», - приводит агентство слова лидера фракции Сергея Неверова.
Неверов отметил, что Лысаков вправе выражать свою позицию, если она не ассоциируется с позицией комитета или фракции.
Лысаков в беседе с ТАСС рассказал, что намерен избираться в Госдуму 8-го созыва и уже ведет переговоры с партиями, которые могут пройти в Госдуму без сбора подписей. По его словам, таких партий много.
Лысаков впервые избрался в Госдуму в 2011 году по квоте ОНФ.
Ранее Лысаков в эфире НСН признался, что не планирует вакцинироваться в ближайшие годы из-за короткого срока проверок препарата.
Кроме того, депутат в эксклюзивном интервью НСН сказал, что он не видит инструмента в руках правительства для борьбы с безработицей, вызванной режимом самоизоляцией.
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