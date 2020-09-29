Лысаков: у правительства нет инструмента для борьбы с безработицей
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин: справиться с безработицей получится в следующем году
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году.
Вячеслав Лысаков: «Хотелось бы, конечно. Но учитывая, что за последний период самоизоляции, количество безработных в стране выросло примерно с 770 тысяч до трех с половиной миллионов, надеется, что за один год, или даже менее, мы уменьшим количество безработных, трудно. Это сложная задача. И пока действенного инструментария в руках правительства для борьбы с такой проблемой я лично не вижу», – признался в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Президент РФ собирается вакцинироваться от COVID-19
Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса в преддверии визита в Южную Корею.
Вячеслав Лысаков: «Хозяин-барин. Владимир Владимирович – человек героического склада, у него и дочь сделала прививку. Но я, честно говоря, не собираюсь вакцинироваться в ближайшие год-два, так как считаю, что эту прививку нужно длительнее проверить», – поделился он с НСН.
Госдума частично переходит на удаленку
Часть депутатов уходит на дистанционную форму работы. Об этом объяснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Вячеслав Лысаков: «Это объяснимо. По последним данным, переболели коронавирусом 50 депутатов, 10 были на больничной койке, и на этой неделе еще у восьми человек было выявлено заболевание. Поэтому, естественно, вступает в силу прежняя норма, и все старше 65 лет ушли на удалеку. В том числе и я», – рассказал он НСН.
Собянин отправил школьников на каникулы из-за роста случаев COVID-19
Мэр столицы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса». При этом детские сады будут работать в обычном режиме.
Вячеслав Лысаков: «Для детей это, конечно, праздник, но остается вопрос, кто с ними будет сидеть. Родители работают, а бабушкам и дедушкам, также по настоятельной просьбе Собянина, стоит быть дома и огранить контакты. Что дети будут делать дома одни в течение двух недель?», – задался вопросом депутат в интервью НСН.
Госдума просит решить конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем
Депутаты Госдумы призвали Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие в Нагорном Карабахе.
Вячеслав Лысаков: «Давние культурные, религиозные и исторические взгляды разъединили две страны, два народа. Но, конечно, война – это не способ выяснения чьей-либо правоты. Не только депутаты Госдумы, но и все здравое человечество призывает остановить войну, остановить кровопролитие», – подытожил в разговоре с НСН Вячеслав Лысаков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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