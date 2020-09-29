Лысаков: у правительства нет инструмента для борьбы с безработицей

Вячеслав Лысаков: «Хотелось бы, конечно. Но учитывая, что за последний период самоизоляции, количество безработных в стране выросло примерно с 770 тысяч до трех с половиной миллионов, надеется, что за один год, или даже менее, мы уменьшим количество безработных, трудно. Это сложная задача. И пока действенного инструментария в руках правительства для борьбы с такой проблемой я лично не вижу», – признался в эфире НСН Вячеслав Лысаков.

