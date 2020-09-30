Депутат Госдумы опасается российской вакцины от COVID-19

«Хозяин-барин. Владимир Владимирович – человек героического склада, у него и дочь сделала прививку. Но я, честно говоря, не собираюсь вакцинироваться в ближайшие год-два, так как считаю, что эту прививку нужно длительнее проверить», – рассказал он.

Кроме того, депутат в эксклюзивном интервью НСН сказал, что он не видит инструмента в руках правительства для борьбы с безработицей, вызванной режимом самоизоляцией.

