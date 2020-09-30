Депутат Госдумы опасается российской вакцины от COVID-19
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков признался в эфире НСН признался, что не планирует вакцинироваться от коронавируса в ближайшие годы.
Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса в преддверии визита в Южную Корею.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, в свою очередь, в эфире НСН признался, что не планирует вакцинироваться в ближайшие годы из-за короткого срока проверок препарата.
«Хозяин-барин. Владимир Владимирович – человек героического склада, у него и дочь сделала прививку. Но я, честно говоря, не собираюсь вакцинироваться в ближайшие год-два, так как считаю, что эту прививку нужно длительнее проверить», – рассказал он.
Кроме того, депутат в эксклюзивном интервью НСН сказал, что он не видит инструмента в руках правительства для борьбы с безработицей, вызванной режимом самоизоляцией.
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