Лысаков предложить освободить работающих пенсионеров от всех налогов

В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил освободить работающих пенсионеров от всех налогов.