Лысаков предложить освободить работающих пенсионеров от всех налогов

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил освободить работающих пенсионеров от всех налогов.

В Госдуме предложили освободить от налогов пенсионеров-предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил освободить работающих пенсионеров от всех налогов.

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«Наши пенсионеры перманентно пострадавшие в силу мизерной пенсии. Поэтому я бы освободил пенсионеров, которые продолжают работать, вообще от всех налогов», — сказал он.

Кроме того, Лысаков в эксклюзивном интервью НСН поддержал россиян, не желающих переходить на электронные трудовые книги, признав, что тоже отказывается это делать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиГосдумаПенсияВячеслав Лысаков
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