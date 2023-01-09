«Лула уже не тот»: Бразилии предрекли новые протесты
За протестами в Бразилии могут стоять как США, так и внутренняя оппозиция, ставка была сделана на то, что президент страны уже не имеет былого влияния, отметил в эфире НСН профессор Борис Мартынов.
Протесты в Бразилии будут продолжаться, если президент страны Луис Инасиу Лула да Силва не проявит твердость и не объединит страну, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с НСН.
Накануне сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса. Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Так, протестующие не признают результат президентских выборов, где да Силва опередил Болсонару всего на 1,8%. Борис Мартынов отметил, что Лула да Силва может потерять власть, если не предпримет срочных мер.
«Все зависит от Лулы. Если он проявит достаточную твердость, выполнит свое обещание и доберется до организаторов (протестов – ред. НСН)… Он должен наказать конкретных виновников, все-таки попытаться навести мосты с оппозицией и объединить страну. Здесь нужно действовать очень умело. А расслабон может дать дополнительное оружие в руки оппозиции. А если ты слабак, с тобой можно не считаться… Отчасти на это была сделана ставка. Лула уже не тот, каким он был в начале 2000-х. Если зажимать все абсолютно, то он проиграет, потому что расстановка сил в стране достаточно неопределенная на сегодняшний день. Наверное, нужно будет понизить налоги или не особо увлекаться социальными программами за счет ограничения прибыли национальной буржуазии. Также нужно не увлекаться зашкаливающим либерализмом, таким как легализация однополых браков», – сказал Мартынов.
Он отметил, что Бразилия оказалась расколота на две части после президентских выборов в октябре 2022 года. По словам Мартынова, за протестами могут стоять как США, так и внутренняя оппозиция, которая является достаточно сильной.
«Мы видим повторение событий двухгодичной давности в Вашингтоне. С одной стороны, это ожидаемо, с другой – не очень. Мы видим, что страна расколота после октябрьских выборов. К тому же, Болсонару достаточно активный политик, как показывают последние события, поддерживает связь с Трампом. Есть предположения, что все, что произошло в Бразилии – это попытка повторить события в Вашингтоне. Однако следствие покажет, кто стоял за этими протестами и финансировал их. Бразилиа – специфический город. Чтобы подвезти пять тысяч бунтующего населения, нужны были деньги и транспорт. Возможно, здесь действовали американцы. Но в Бразилии достаточно сильна и внутренняя оппозиция, чтобы самим профинансировать такие движения», – резюмировал Мартынов.
В январе 2020 года сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий в США, однако к изменениям политической системы это не привело.
Президент США Джо Байден назвал «возмутительными» события в Бразилии, где сторонники Болсонару ненадолго захватили несколько правительственных зданий. В Twitter Байден написал, что осуждает «покушение на демократию и мирную передачу власти в Бразилии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сам Болсонару находится в США. От беспорядков в Бразилиа он открестился, заявив, что митингующие не должны были нарушать закон.
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