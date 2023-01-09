«Лула уже не тот»: Бразилии предрекли новые протесты

Накануне сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару начали столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса. Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Так, протестующие не признают результат президентских выборов, где да Силва опередил Болсонару всего на 1,8%. Борис Мартынов отметил, что Лула да Силва может потерять власть, если не предпримет срочных мер.

«Все зависит от Лулы. Если он проявит достаточную твердость, выполнит свое обещание и доберется до организаторов (протестов – ред. НСН)… Он должен наказать конкретных виновников, все-таки попытаться навести мосты с оппозицией и объединить страну. Здесь нужно действовать очень умело. А расслабон может дать дополнительное оружие в руки оппозиции. А если ты слабак, с тобой можно не считаться… Отчасти на это была сделана ставка. Лула уже не тот, каким он был в начале 2000-х. Если зажимать все абсолютно, то он проиграет, потому что расстановка сил в стране достаточно неопределенная на сегодняшний день. Наверное, нужно будет понизить налоги или не особо увлекаться социальными программами за счет ограничения прибыли национальной буржуазии. Также нужно не увлекаться зашкаливающим либерализмом, таким как легализация однополых браков», – сказал Мартынов.

Он отметил, что Бразилия оказалась расколота на две части после президентских выборов в октябре 2022 года. По словам Мартынова, за протестами могут стоять как США, так и внутренняя оппозиция, которая является достаточно сильной.