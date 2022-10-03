Болсонару: Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией
Сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару в разговоре с РИА Новости.
По его словам, кроме вопроса удобрений для Бразилии также важно сотрудничество с российской стороной по поставкам дизеля. При этом он воздержался от ответа на вопрос о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись замечанием, что если будет новая информация, она будет непременно озвучена.
Ранее Жаир Болсонару отмечал, что ситуация на территории Украины несет угрозу дефицита поставок калийных удобрений в Бразилию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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