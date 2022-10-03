Болсонару: Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией

По его словам, кроме вопроса удобрений для Бразилии также важно сотрудничество с российской стороной по поставкам дизеля. При этом он воздержался от ответа на вопрос о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись замечанием, что если будет новая информация, она будет непременно озвучена.

Ранее Жаир Болсонару отмечал, что ситуация на территории Украины несет угрозу дефицита поставок калийных удобрений в Бразилию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

