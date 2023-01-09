В столице Бразилии объявили до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков
Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару вышли на массовые акции протеста против избрания президентом да Силвы. В воскресенье демонстранты захватили здание конгресса Бразилиа и начали штурм президентской резиденции дворца Планалту, отмечает телеканал «360». Позже 150 участников беспорядков задержали, 30 человек были арестованы, пишет «Свободная пресса».
«Указ о федеральном вмешательстве в [столичном] Федеральном округе в целях сдерживания масштабных нарушений общественного порядка <...> до 31 января 2023 года», — заявил да Силва.
Функции управления органами общественной безопасности возьмут на себя федеральные власти. Как отметил президент, военная полиция Федерального округа не справилась с обеспечением безопасности, и бездействие правоохранителей не должно остаться безнаказанным.
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