В столице Бразилии объявили до конца месяца режим ЧС из-за беспорядков

Ранее сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару вышли на массовые акции протеста против избрания президентом да Силвы. В воскресенье демонстранты захватили здание конгресса Бразилиа и начали штурм президентской резиденции дворца Планалту, отмечает телеканал «360». Позже 150 участников беспорядков задержали, 30 человек были арестованы, пишет «Свободная пресса».

«Указ о федеральном вмешательстве в [столичном] Федеральном округе в целях сдерживания масштабных нарушений общественного порядка <...> до 31 января 2023 года», — заявил да Силва.

Функции управления органами общественной безопасности возьмут на себя федеральные власти. Как отметил президент, военная полиция Федерального округа не справилась с обеспечением безопасности, и бездействие правоохранителей не должно остаться безнаказанным.

