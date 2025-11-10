Лукашенко: «Орешник» никогда не будет сосредоточен в одном месте
Ракетный комплекс «Орешник», который поступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре «никогда не будет находиться в одном месте». Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукащенко.
На совещании по доработке Программы социально-экономического развития страны он отказался раскрывать какие-либо детали по данному вопросу, напомнив, что комплекс является мобильным.
«Он будет барражировать по определённым точкам и из определённой точки нанести удар», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что «Орешник» нужен Белоруссии для того, чтобы оппоненты республики «не нарывались», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
