Лукашенко: «Орешник» никогда не будет сосредоточен в одном месте

На совещании по доработке Программы социально-экономического развития страны он отказался раскрывать какие-либо детали по данному вопросу, напомнив, что комплекс является мобильным.

«Он будет барражировать по определённым точкам и из определённой точки нанести удар», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что «Орешник» нужен Белоруссии для того, чтобы оппоненты республики «не нарывались», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

