Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

По его словам, у него «есть, что ему сказать».

«Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», - подчеркнул Лукашенко.

Он также напомнил, что ещё в самом начале СВО заявлял о необходимости трёхсторонней встречи глав славянских государств, чтобы договориться.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать РФ в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».