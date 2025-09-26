Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы просто поговорить с украинскийм коллегой Владимиром Зеленским. Как пишет RT, об этом белорусский лидер заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине

По его словам, у него «есть, что ему сказать».

«Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», - подчеркнул Лукашенко.

Он также напомнил, что ещё в самом начале СВО заявлял о необходимости трёхсторонней встречи глав славянских государств, чтобы договориться.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать РФ в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийБелоруссияАлександр Лукашенко

