Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы просто поговорить с украинскийм коллегой Владимиром Зеленским. Как пишет RT, об этом белорусский лидер заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, у него «есть, что ему сказать».
«Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации», - подчеркнул Лукашенко.
Он также напомнил, что ещё в самом начале СВО заявлял о необходимости трёхсторонней встречи глав славянских государств, чтобы договориться.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать РФ в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
