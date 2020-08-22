Лукашенко заявил о прямом вмешательстве Запада в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявил обвинения странам Запада в «прямом вмешательстве» в ситуацию в стране после президентских выборов. Его заявление приводит агентство Sputnik Беларусь.
«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — пояснил Лукашенко.
Он считает, что Запад намерен «затащить сюда (в Белоруссию – прим. НСН) якобы нового президента». В этой связи Лукашенко усмотрел признаки «военной поддержки» протестующих со стороны НАТО.
Белорусский президент считает, что ситуация в стране развивается «по плану цветных революций». «Внешний фактор», по его мнению, возник из-за того, что «власть на месте», отмечает Газета.ru.
В связи с таким положением дел Лукашенко поручил военному командованию обеспечить территориальную целостность Белоруссии «с принятием самых жестких мер».
Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН заявил, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап.
«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - сказал он и выразил уверенность, что майданная история для Белоруссии – на данном этапе вещь пройденная.
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