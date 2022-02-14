Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к обострению отношений с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 февраля заявил о непричастности страны к обострению двусторонних отношений с Украиной. Об этом сообщает агентство БелТА.
По его словам, отношения Белоруссии и Украины должны складываться «как у соседей».
«Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи», - сказал Лукашенко.
Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».
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