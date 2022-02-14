Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к обострению отношений с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 февраля заявил о непричастности страны к обострению двусторонних отношений с Украиной. Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной

По его словам, отношения Белоруссии и Украины должны складываться «как у соседей».

«Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи», - сказал Лукашенко.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:УкраинаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры