Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к обострению отношений с Украиной

По его словам, отношения Белоруссии и Украины должны складываться «как у соседей».

«Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи», - сказал Лукашенко.

Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия вторгнется на Украину 20 февраля. По его словам, «нападение» произойдет именно в этот день, потому что к этому моменту закончатся Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения Москвы и Минска. Подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом».

