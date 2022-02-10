Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена вступать в войну с Украиной, сообщает БелТА.
По его словам, единственной причиной для боевых действий может стать провокация с украинской стороны.
«Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что не исключает новых провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против Белоруссии, сообщает RT.
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