Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена вступать в войну с Украиной, сообщает БелТА.

Лукашенко допустил возможность войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России

По его словам, единственной причиной для боевых действий может стать провокация с украинской стороны.

«Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что не исключает новых провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВойнаУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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