Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной

По его словам, единственной причиной для боевых действий может стать провокация с украинской стороны.

«Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что не исключает новых провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против Белоруссии, сообщает RT.

