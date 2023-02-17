Начались переговоры Путина и Лукашенко

В подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево начались переговоры Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

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Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии прибыл в Москву с рабочим визитом.

По словам Лукашенко, на встрече с Путиным планируется обсудить вопросы обороны, безопасности и экономики, а также развития интеграции в рамках Союзного государства, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияРоссияПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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