Лукашенко заявил, что Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности

Он отметил, что белорусская сторона сделала «даже больше». По словам Лукашенко, позже на встрече он уделит внимание тому, что «делается в этом плане».

Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.

