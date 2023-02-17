Лукашенко заявил, что Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности
Белоруссия по итогам прошлого года выполнила со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что белорусская сторона сделала «даже больше». По словам Лукашенко, позже на встрече он уделит внимание тому, что «делается в этом плане».
Ранее Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин отметил в разговоре с НСН, что спецоперация может начаться с территории союзного государства.
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