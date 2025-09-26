Лукашенко заявил, что Зеленскому следует успокоиться
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует успокоиться и остановиться. Как пишет RT, этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил белорусский лидер Александ Лукашенко.
Комментируя слова Зеленского о возможных ударах по Кремлю, он указал, что «говорить и заявлять можно всё», отметив, что Москва может ударить в ответ.
«А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение по Украине», - подчеркнул белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин отказался ударить ракетами «Орешник» по Банковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
