Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в республике заканчивается «вакханалия» и что пора уже начать заниматься экономическими вопросами.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.