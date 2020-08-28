Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в республике заканчивается «вакханалия» и что пора уже начать заниматься экономическими вопросами.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

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В пятницу Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Оршу в Витебской области, сообщает телеканал «360».

Во время посещения предприятия по производству сыров президент решил прокомментировал ситуацию с протестами в стране, отмечает RT.

Ранее сегодня во время посещения предприятия «Савушкин-Орша» Лукашенко призвал частных бизнесменов к "преданности государству".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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