Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине была неизбежна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине была неизбежна, передаёт БелТА.

Лукашенко заявил, что мир должен услышать позицию Китая по Украине

В интервью китайским СМИ он отметил, что конфликт был неизбежен, а Россия своими действиями упредила более тяжёлые последствия.

«Конфликт в Украине был неизбежен... если бы Россия... не упредила действия Украины и всего Запада... последствия были бы более тяжёлыми», - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил,что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию России, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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