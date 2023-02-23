Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине была неизбежна

Лукашенко: Си Цзиньпин выступит с заявлением по поводу конфликта на Украине сегодня или завтра

Сийярто: Венгрия считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован только на переговорах РФ и США

Йеллен: США стремятся к деградации ВПК РФ

Украина намерена ввести санкции против российских банков на 50 лет

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров российских клубов и сборных