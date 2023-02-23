Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине была неизбежна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине была неизбежна, передаёт БелТА.
В интервью китайским СМИ он отметил, что конфликт был неизбежен, а Россия своими действиями упредила более тяжёлые последствия.
«Конфликт в Украине был неизбежен... если бы Россия... не упредила действия Украины и всего Запада... последствия были бы более тяжёлыми», - сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил,что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию России, сообщает НСН.
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