Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине

Дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По его словам, дальнейшая эскалация ситуации зависит не от России и Белоруссии, а от стран Запада.

«Если Запад и отдельные страны хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы защищаемся», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины и заявил, что страна прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
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