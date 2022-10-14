Лукашенко заявил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации на Украине

По его словам, дальнейшая эскалация ситуации зависит не от России и Белоруссии, а от стран Запада.

«Если Запад и отдельные страны хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы защищаемся», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины и заявил, что страна прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

